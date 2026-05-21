＜スタジオ＞（岩本 美蘭 アナウンサー）エブリスポーツは、 今Jリーグで最も注目集めている監督、藤枝MYFCの槙野智章監督にお越しいただきました。よろしくお願いします。（藤枝MYFC槙野 智章 監督）お願いします。（岩本アナ）2月に始まった百年構想リーグも今週末に最終節を迎えますが、今どんなお気持ちですか？（槙野監督）あっという間ですね。やっぱりいろんなことにアプローチしてやって