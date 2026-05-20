両津港から車で5分の『キッチン よろこんで 原黒店』。 佐渡のおいしい魚が食べられると、県外からも多くの人が集まる大人気店です。店主の平博さんは、なんと！関東を中心に100店舗以上展開する居酒屋『庄や』の創業者。「はい！よろこんで」という返事を合言葉に、おしゃべり上手の店主の元気あふれる接客がお客さんの心を掴んで離しません。 店主のオススメは、「ブリ漬け丼(1,420円/税込み)」。 佐渡産コシヒカリに細かく