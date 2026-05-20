阿南市で5月20日、ゴーヤーの苗を学校や企業に配布する「みどりのカーテンプロジェクト」の出発式が行われました。このプロジェクトは、ゴーヤーによる緑のカーテンで直射日光を防ぎ、節電やCO2削減につなげるとともに、植物の成長や収穫の楽しさを味わってもらおうと、阿南商工会議所女性会が6年前から行っています。20日に行われた出発式には、女性会のメンバーら11人が参加。手分け