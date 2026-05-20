記事ポイント京都の町家旅館「Nazuna」がTikTokクリエイターマーケティング企業PPP STUDIOと業務提携を締結クリエイター投稿によるTikTok動画が合計13万8,100回以上再生され、実際の予約増加につながっている2,000組超・総フォロワー5.4億人のクリエイターネットワークを活用した宿泊体験の世界発信が始まる 京都の歴史的な町家や旅館を再生した宿泊施設を展開するNazunaが、TikTokクリエイターマーケティング事業を手がけるP