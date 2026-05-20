Googleは5月19日（米国時間）、開発者会議「Google I/O 2026」において、新たなマルチモーダルAIファミリー「Gemini Omni」を発表した。画像・音声・動画・テキストを組み合わせた入力を受け取り、Geminiが持つ実世界の知識を踏まえた高品質なコンテンツ生成を可能にする。まずは動画を対象に提供を開始し、将来的には画像や音声などの出力にも対応する計画である。Google DeepMindのCTO兼GoogleのChief AI Architectを務めるKoray