「ここの生徒はいい奴らばかりだからな〜」と校内をニコニコと笑顔で案内する教師の言葉を、転校生は信じることができなかった。なぜならば、廊下には胸ぐらをつかんでケンカする生徒がいたり、「かわいがってやるから出てこいよ〜」とニヤニヤ笑う生徒がいたり、どう見ても不穏そうな雰囲気だ。「先生、あれってカツアゲとかじゃ…」と聞いてみても「いやいや、チワワでも助けてんじゃない？」と答えるのんきな教師。転校生は、不