災害の種類や警戒レベルごとに再編された、新たな防災気象情報の発表が始まるのを前に、JR徳島駅前で5月19日、気象台の職員が新たな情報を周知するチラシを配りました。（徳島地方気象台職員）「29日から、気象情報が大きく変わります」「大雨警報」などの防災気象情報について、気象庁と国土交通省は災害の種類ごとに5段階の警戒レベルにあわせて再編し、新たな情報の発表を5月29日から始めます。これを前に、徳島地方気象台の職