19日（火）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンは、清水邦広（39）がコーチングスタッフに就任することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 今シーズン限りでの現役引退を発表している清水。2026-27シーズンからは、現役を終えた大阪Ｂでコーチングスタッフとして活動していくことが明らかとなった。 福井県出身の清水は、東海大学在学中の2007年に日本代表