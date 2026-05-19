日本代表の前田遼一コーチが19日、報道陣の取材に応じ、ジュビロ磐田U-18指導者時代の教え子だった20歳FW後藤啓介のW杯メンバー入りに感慨を語った。前田コーチは現役引退後の2021年、磐田U-18コーチで指導者キャリアをスタートし、翌22年には監督を担当。当時、高校1〜2年生だった後藤は本職だったボランチだけでなく、現在のストライカーにも挑戦しながら高円宮杯プレミアリーグで得点を量産し、のちのキャリアにつながる土