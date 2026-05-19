【figma 錠前サオリ】 受注期間：5月19日～7月8日 2027年1月 発売予定 価格：11,800円 グッドスマイルカンパニーは、アクションフィギュア「figma 錠前サオリ」を2027年1月に発売する。受注期間は7月8日まで。価格は11,800円。 本製品は、スマホゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より、アリウス分校所属でアリウススクワ