DCスタジオ製作の新ドラマ「Lanterns（原題）」の新たな予告編映像が公開され、米HBOおよびHBO Maxで2026年8月16日に米放送・配信開始となることがわかった。 本作は、DCコミックスの人気ヒーロー「グリーン・ランタン」に基づく実写ドラマ。宇宙の平和を守る“グリーン・ランタン・コァ”の一員である、レジェンドのハル・ジョーダンと新米のジョン・スチュワートを主人公に、地球で起きた