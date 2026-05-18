軽トラックがトレードマークの人気グラビアアイドル・三田悠貴(28)が17日、自身のインスタグラムを更新。屋外での開放的な“マーメイド動画”を公開した。 【写真】“マーメイド”の起こす大波に「水と揺れの共演、最高」 「山と田んぼ見ながらゆっく～りのんび～り温泉浸かってボーーッとしてきた」とつづり、屋外プールのような施設を楽しむ動画を投稿。平泳ぎのよ