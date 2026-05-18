自衛隊の新装備「戦闘支援型多目的USV」新たなイメージが公開防衛装備庁・艦艇装備研究所は、研究開発を進めている無人装備「戦闘支援型多目的USV」の新たなイメージ画像を公式ホームページ上で公開。任務に合わせたモジュールを搭載し、魚雷発射も想定していることを明らかにしました。【画像】革新的すぎる！これが未来の装備「戦闘支援型多目的USV」のイメージです「USV」とは、無人水上航走体（無人水上艇）を指します。現在