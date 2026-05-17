【AFCチャンピオンズリーグ2】アル・ナスル 0−1 ガンバ大阪（日本時間5月17日／アル・アウワル・パーク）【映像】C・ロナウドの豪快ショット→捨て身のシュートブロックガンバ大阪のDF中谷進之介が神ディフェンスを見せた。アル・ナスルのFWクリスティアーノ・ロナウドが放ったシュートを身を挺して止めたシーンにファンが歓喜している。G大阪は日本時間5月17日、ACL2決勝でアル・ナスルと対戦。C・ロナウドやサディオ・マネ