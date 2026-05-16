130cmのMカップバストを持つグラビアアイドル・星宮すみれさんのSPA!グラビアン魂デジタル写真集「 星宮すみれメガトンバスト」（扶桑社）がリリース。発売を記念して誌面カットが公開されました。【写真】愛くるしいベビーフェイスの星宮すみれさん星宮さんは1997年神奈川県生まれ。T153 B130 W85 H108という異次元のMカップの超乳グラドルとして、2025年鮮烈デビュー。特技はフラダンスで、国内外大会出場経験あります。2ndイ