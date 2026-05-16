130cmのMカップバストを持つグラビアアイドル・星宮すみれさんのSPA!グラビアン魂デジタル写真集「 星宮すみれ メガトンバスト」（扶桑社）がリリース。発売を記念して誌面カットが公開されました。



【写真】愛くるしいベビーフェイスの星宮すみれさん

星宮さんは1997年神奈川県生まれ。T153 B130 W85 H108という異次元のMカップの超乳グラドルとして、2025年鮮烈デビュー。特技はフラダンスで、国内外大会出場経験あります。2ndイメージDVD「令和最強メガボディ」が発売されたばかりです。



同写真集は、週刊SPA!名物グラビアコーナー『グラビアン魂』で紹介しきれなかったカットを、ふんだんに盛り込んだデジタル写真集に仕上がっています。



その圧巻ボディから掲載カットが大バズり。Mカップの超乳を持つ彼女の規格外の魅力に、ただただ感銘するばかり。届いたカットでは、最大の魅力であるMカップの超乳バストに目が点に！優しく温かな包容力を感じつつページをめくると、ヒップに食い込んだビキニショーツと柔らかなお尻が露わに。



また下からのアングルでMカップのバストにピントを合わせた1枚は、ハリウッド級のダイナミックさです。愛くるしいベビーフェイスに向けて、ズームインでシャッターを切り、透き通った瞳とぷっくりリップに接近。グラビアンたちも過去ナンバーワンクラスと絶賛する「メガトンバスト」。ムッチムチでふっわふわなボディにあなたも癒されるはずです。（提供：週刊SPA!編集部 撮影：小塚毅之 ヘアメイク：米澤和彦 スタイリング：佐賀愛衣）



星宮さんはXで「やっぽー SPA!さんから出たデジタル写真集、見てくれた？」と呼び掛けています。



【星宮すみれさんプロフィール】

1997年、神奈川県生まれ。T153B130W85H108。Mカップの超乳グラドルとして、2025年デビュー。特技はフラダンスで、国内外大会出場経験あり。2ndイメージDVD『令和最強メガボディ』が発売中。最新情報は公式X（@Hoshimiyasumire）