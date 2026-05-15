美川憲一が、デビューから61年の間にリリースした作品を全て、傘寿の誕生日である5月15日(金)に一挙に配信解禁した。美川憲一は、長野県出身・東京育ちの美川憲一は、母を支えるために高校を1年で中退し、下積み時代を経て、1965年に「だけどだけどだけど」でデビューを果たす。その後、「さそり座の女」などのヒットで独自の存在感を確立した。今回配信されたのは、未配信楽曲を含む全シングル117作品、『女ごころを唄う』シリー