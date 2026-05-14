【六三四の剣 ファイナル】 5月20日・6月3日 掲載 【拡大画像へ】 小学館はマンガアプリ「サンデーうぇぶり」にて5月20日より、村上もとか氏の剣道青春マンガ「六三四の剣」の完全新作読切「六三四の剣 ファイナル」を掲載する。読み切りは前編が5月20日、後編が6月3日に配信される。 「六三四の剣」は剣道家の両親のもとに誕生した夏木六三四が、剣道を通じて仲間やライバルたちと