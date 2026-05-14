中国メディアの環球時報は12日、韓国について「中国旅行がブームになっていることを受け、中国路線を拡充する」と報じた。記事はまず、中国と韓国を結ぶ航空路線の継続的な拡大や、中国の韓国人に対するビザ（査証）免除政策の実施、韓国の若い世代での中国旅行需要の高まりにより、中国は、韓国人にとって長年「最愛の旅行先」だった日本を追い抜く可能性さえあると伝えた。その上で、韓国経済新聞の報道を引用し、韓国国土交通部