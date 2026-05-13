goetheが、本日リリースした1stアルバム『circle』を携えて、全国ツアー＜goethe Live Tour 2026＞を開催することを発表した。バンドにとって1年ぶりとなるツアーは全てワンマンライブで行われ、11月1日の福岡・grafを初日に、その他北海道・宮城・大阪・愛知の5カ所を巡る内容となっている。イープラスでは只今チケットの最速先行受付を実施中だ。また、全国ツアーに先駆けて5月30日には東京・恵比寿LIQUIDROOMにて、アルバムリリ