Jリーグは12日、Jリーグオールスターに向けたファン・サポーター投票の最終結果を発表した。総投票数は1274万5319票で、鹿島アントラーズのGK早川友基が21万7016票で選手最多得票。鹿島の鬼木達監督は選手を上回る23万4917票が入った。J1リーグWESTではガンバ大阪のDF中谷進之介が8万1165票で選手最多得票だった。J2・J3リーグではEAST-Aのモンテディオ山形MF土居聖真が5万195票で選手最多得票。リーグ最多10得点を挙げているR