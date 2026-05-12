全国各地の歴史や文化を、本を通して紹介する企画展が、5月12日から徳島市の県立図書館で始まりました。この企画展は、本を通して日本各地の魅力に触れてもらうと、県立図書館が開きました。会場には、各都道府県にゆかりのある図書が94冊展示されています。北海道の代表的なお土産「熊の木彫り」に関する本や、福岡の明太子を使った新しいレシピを紹介する本、岐阜県からは地元出身の著名な作家を紹介したものなど、その土地の歴