ＺｅｎｍｕＴｅｃｈが急反発している。同社は１１日取引終了後、イージス・アプリケーション（千葉県流山市）及びＴｅｃｈｎｉｃａＡＩ（東京都千代田区）と共同で、秘密分散（ＡＯＮＴ）技術と検索拡張生成（ＲＡＧ）を融合した生成ＡＩを安全に活用できる基盤技術を開発したと発表。これが材料視されているようだ。 ゼンムテックは秘密分散エンジン「ＺＥＮＭＵＥｎｇｉｎｅ」によるデータ無意味化・