9日午後、佐伯市の藤河内渓谷で、滝つぼに沈んでいる男性が見つかりました。男性はドクターヘリで佐伯市内に搬送されましたが、意識不明の重体です。 9日午後2時前、佐伯市宇目の藤河内渓谷で、付近を歩いていた観光客とみられる人から「滝の底に人が沈んでいる。意識がないようだ」と119番通報がありました。警察と消防が駆けつけ男性は引き上げられましたが意識不明の重体で、ドクターヘリで佐伯市内の病院に搬送さ