【「ビッグコミックスペリオール」第11号】 5月8日発売 価格：510円 【拡大画像へ】 小学館は「ビッグコミックスペリオール」第11号を5月8日に発売した。価格は510円。 表紙と巻頭カラーは、新連載攻勢第8弾、辻やもり氏のオカルトホラーサスペンス「れぎをん」。編集部から「怖すぎる」との声が続出した“禁忌”を描く意欲作となっている。