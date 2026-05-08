G大阪MF山本天翔が名古屋戦で好プレーガンバ大阪は5月6日、J1百年構想リーグ第15節で名古屋グランパスと敵地で対戦。1-2で敗れたが、18歳のMF山本天翔（たかと）がピッチで躍動し、インパクトを残した。G大阪は前半8分に先制を許し、さらにFW安部柊斗が負傷交代というアクシデントに見舞われた。その安部に代わって前半17分からピッチに立ったのが今季ユースからトップ昇格の山本だった。リーグ戦3試合目の出場となったこの試