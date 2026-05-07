意外と面倒な「消耗品の交換」や「家電のメンテナンス」のタイミングの管理。「月の初めにまとめて行うのを習慣にしたことで、暮らしがラクになりました」と語るのは、夫と子ども2人の4人家族で、暮らし評論家として日々情報発信をする大木聖美さん（50代）。ここでは、大木さんが10年間「月初に見直している」5つのことを紹介します。1：キッチンスポンジの交換キッチンスポンジは、使おうと思えば意外と長く使えてしまいますよね