こどもの日である5月5日は、日本玩具協会と東京玩具人形問屋協同組合が「こどもによい玩具を与える」ことや、「玩具を大切にする」こと、「親たちに玩具について関心を深めさせる」ことを目的に制定したおもちゃの日でもある。そんなおもちゃの日にちなみ、『トイ・ストーリー』から『トイ・ストーリー4』までの中で描かれた感動の名シーンを振り返りながら、最新作『トイ・ストーリー５』へと繋がる特別映像が公開された。おもち