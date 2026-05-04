ESSEonlineに掲載された記事のなかから、ゴールデンウィークに読みたいヒット記事をピックアップしてご紹介します。女優・川上麻衣子さんの暮らしのエッセー。 一般社団法人「ねこと今日」の理事長を務め、愛猫家としても知られる川上さんが、猫のこと、50代の暮らしのこと、食のこと、出生地であり、その後も定期的に訪れるスウェーデンのことなどを写真と文章でつづります。今回は、「白髪染め、いつまでするか問題」について。2