新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage（通称ヒプステ）より、オール女性キャストによる＜中王区公演＞初のライブ公演「『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage -中王区 the LIVE-」（以下、「ヒプステ -中王区 the LIVE-」）を「ABEMA PPV」にて５月９日（土）17時より独占生放送する。 『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the S