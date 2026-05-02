ここ数年、「道の駅」が進化しています。かつては、トイレ休憩や食事などドライブの休憩場所と思われていましたが、今や温泉やレストラン、アクティビティなど、楽しみ所が盛りだくさんで、むしろ「旅の目的地」に！今回は道の駅ライター・浅井佑一さんに、多彩な楽しみができる関東のオススメの駅を教えてもらいました。※ この記事は『道の駅コンプリートガイド2026』（扶桑社）に掲載された内容を一部抜粋・再編集して作成し