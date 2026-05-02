2日（土）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のチャンピオンシップ クォーターファイナルのGAME2が各地で行われた。 1日（金）に開幕した男子のチャンピオンシップ。レギュラーシーズン1位のサントリーサンバーズ大阪と2位の大阪ブルテオンが待つセミファイナル進出をかけ、3位のジェイテクトSTINGS愛知が6位の東京グレートベアーズと、4位のウルフドッグス名