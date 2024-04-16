ピザーラの企画が話題（画像はイメージ）J-CASTニュース

4月17日限定で10人に1人「無料」ピザーラ「特別キャンペーン」に反響

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ピザーラが4月17日の創業日限定の「特別キャンペーン」を実施する
  • 公式サイト会員限定で、10人につき1人の注文金額が無料になるという
  • 事前のアンケートで決まったキャンペーン内容だといい、Xで反響を呼んだ
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