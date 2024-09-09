フォーシーズが展開する宅配ピザ「PIZZA-LA(ピザーラ)」は9月9日、全国の店舗で、愛犬も一緒に食べられる「わんこピザ テリヤキチキン」を発売した。税込880円。愛犬と飼い主が一緒に食べられる食品「コミフデリ」とのコラボ商品。2021年に全国のペットショップで発売し、2022年4月からピザーラの一部店舗でも販売を開始。今回、全国のピザーラ店舗に拡大して販売する。ピザーラ公式サイト内の特設ページから注文できる。【あわせ