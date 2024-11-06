宅配ピザ大手「ピザーラ」の配達バイクが歩道を走る様子をドライブレコーダーで撮った動画がXで投稿され、危険な行為に批判が集まっている。ピザーラを運営するフォーシーズ（東京都港区）は、店のアルバイトスタッフの行為だと取材に認め、このスタッフを指導したうえで「警察署に相談の上、厳正に対応」することを明らかにした。歩道を約20メートル走って、赤信号の交差点で左折動画前半の映像は、後ろを映すドライブレコーダー