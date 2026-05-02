日産スタジアムでは様々なイベントが実施されている横浜F・マリノスは5月2日、明治安田J1百年構想リーグの第14節で水戸ホーリーホックと対戦する。試合会場の日産スタジアムでは、様々なイベントが行われており、まさかのイベントが「想像の10倍すごい」など注目を集めている。この日は、試合会場の日産スタジアムで「ゴールデンウィークキッズスタジアム」として様々なイベントが展開されている。「つくってあそぼ」でおな