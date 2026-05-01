レクサス新型「SUV」まもなく登場！レクサスは2026年5月1日、新たな「新型車」を2026年5月7日 午前10時30分（日本時間）に公開することを示唆する投稿を、同社の公式SNSで投稿しました。投稿には「何か新しいものが登場します（日本語訳）」という文言とともに、新たな新型車のティザー画像が添えられています。【画像】超カッコイイ！ これがレクサス「新型SUV」です！ 画像で見る！シルエットを見ると、同車が米国市場で展