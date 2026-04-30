無理なく続く美容習慣へ… 日常に取り入れやすい仕掛け ヘルスケア&美容アイテムの企画開発と販売を行う「amepla(アメプラ)」が、新たに提案するのは食べる美容⁉ ECショップ会員数49万人のヘルスケアブランドが運営する、その世界観を体現したカフェレストラン『amepla CAFE/RESTO-アメプラ カフェ/レスト-』が名古屋駅新幹線口から歩いて5分ほどの場所に誕生。 美容アイテムだけではなく、日々の食事からもキレ