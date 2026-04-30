無理なく続く美容習慣へ…

日常に取り入れやすい仕掛け

ヘルスケア&美容アイテムの企画開発と販売を行う「amepla(アメプラ)」が、新たに提案するのは食べる美容⁉

ECショップ会員数49万人のヘルスケアブランドが運営する、その世界観を体現したカフェレストラン『amepla CAFE/RESTO-アメプラ カフェ/レスト-』が名古屋駅新幹線口から歩いて5分ほどの場所に誕生。

美容アイテムだけではなく、日々の食事からもキレイをサポートするという新しいアプローチに注目が集まっています。

体の内側から整える

食べる美容という新習慣

『amepla CAFE/RESTO』のコンセプトは、シンプルながら今の時代にマッチした内側からの美しさ。

これまで外側のケアが中心だった美容に対し、食事という日常の行動からアプローチすることで、無理なく続けられる新習慣を提案しています。

特に注目したいのは「amepla」がこれまで展開してきた美容・健康アイテムの考え方が、そのままメニュー開発に落とし込まれているところ。

ヘルシーなカフェというだけではなく、美容ブランドならではの視点が随所に反映されています。

その日の自分に合わせて

ブランドの世界観とともに

選べる健康を味わう！

健康的なメニューの選び方は、カロリーなどの数値や食材を見て判断することが主流でした。

『amepla CAFE/RESTO』では、フードメニューをNaturally(ケアする)・Balance(整える)・Energy(力になる)を3つにカテゴライズすることで、体調に合わせて選べる、わかりやすい基準を設けています。

また、シェフはイタリアでの修行経験があり、素材選びから盛り付けまでひと皿ひと皿にこだわり、体に優しいだけでなく、きちんと美味しいこともポイントです。

美容習慣は継続も重要だから、食事として楽しめることも重視しています。

メニュー紹介

①amepla Healthy Course

ameplaヘルシーコース

自然な軽さと確かな満足感を両立したameplaヘルシーコース。

グルテンフリーのパンや食材にこだわったコース料理で一日の終わりに、心と体を丁寧に満たしてくれます。

・前菜・スープ・メイン(フィッシュorビーフorポーク)・デザート4,800円～

-コース内容(一部)-

+Grilled mackerel with herb lemon and salt koji

ハーブレモン塩麹サバのグリル

ローズマリーなどの香草と塩麹でサバを漬け込み、オーブングリルで皮面をパリッと仕上げて、さっぱりとしたクリームソースを合わせています。

+GrilledNew Zealand Grass-Fed Beef

ニュージーランド産

グラスフェッドのグリル

ニュージーランド産・牧草のみで育った赤身牛のフィレ肉。

鉄分、亜鉛、オメガ3脂肪酸など健康に欠かせない栄養素を含んだ、罪悪感なく満たされるひと皿です。

②Original Course

地産地消の本格オリジナルコース

シェフがひと皿ずつ丁寧に仕立てる、特製オリジナルコース。

名古屋コーチンを使った手羽先のアグロドルチェやティラミスなど、地産地消を大切にしながら、ひと皿ごとに深い余韻が広がる特別なひとときをお届けします。

・アミューズ・前菜の盛り合わせ・スープ・フィッシュ・ビーフ・デザート6,900円～※3日以上前から要予約

③アラカルトメニュー例

栄養豊富なサラダやグルテンフリーのパスタなど、予約を取っていなくてもふらっと立ち寄れるアラカルトや夜カフェ用のメニューもご用意しています。

+Healthy Bagna Cauda 季節野菜の彩りヘルシー・バーニャカウダー自家製ソース添え

1,100円

イタリアシチリア産カタクチイワシ、トラパニ産天然塩で漬け込んだアンチョビ、タイムなどの香草を混ぜ込んだバーニャソースに、旬の野菜を合わせています。

+Nagoya Cochin Chicken Wing in Agrodolce 名古屋コーチンの手羽先アグロドルチェ

1,200円

名古屋コーチンの手羽先をフォンドヴォーと香味野菜で丁寧に煮込み、イタリア産10年ものバルサミコとアカシアのはちみつを絡めた甘酢ぱっく仕上げた一品です。

見た目も満足！心も満たす‼

大人女子に嬉しい空間設計も

見た目の美しさや彩りにもこだわったメニューは、思わず写真に残したくなる仕上がり。SNS映え抜群で、食べる前から気分を上げてくれる演出が光ります。

さらに落ち着いた空間設計もポイントです！

大人の女性がゆったり過ごせるように配慮され、デートや記念日などの褒美時間としてもぴったり。

美容や健康を意識しながら無理をしなくてもいい…そんな、絶妙なバランス感を求める人にこそフィットするでしょう。

美味しさとともに過ごす時間そのものが健やかさへとつながる場所へ。店名のRestにはレストラン(Restaurant)と休息(Rest)、2つの意味が込められています。

まとめ

『amepla CAFE/RESTO』が提案するのは、特別な日だけの美容ではなく、毎日の延長にあるキレイ。

食事という習慣に自然と組み込まれているからこそ、意識しすぎず続けられるのが魅力です。

美容と食の融合という新たな選択肢

キレイは食べて叶える時代へ

ブランドの思想そのものを体験できる場として、オープン早々から多くの女性に支持を集めています。

外側からのケアだけでは物足りないと感じている人、無理なく美容習慣を続けたい人にとって、新しい選択肢となるはず。

日常の中で自然にキレイを育てる、その第一歩としてぜひ足を運んでみては？

店舗名：amepla CAFE/RESTO

住所：名古屋市中村区椿町12-8椿町ビル1F

営業時間：火水木18:00～23:00、金18:00～24:00、土祝11:00～14:30、18:00～24:00

定休日：日曜、月曜(祝日の場合はランチ営業あり)

公式サイト：https://www.amepla.jp/f/amepla-cafe