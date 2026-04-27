新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、ゴールデンウィーク特別企画「アニメ300作品以上無料大放出祭」の一環として、５月３日（日）夜７時30分より、TVアニメ『ポプテピピック』の無料一挙放送を実施する。 『ポプテピピック』は、「まんがライフWIN」（竹書房）にて連載された、大川ぶくぶによる４コマ漫画を原作としたアニメ作品。シュールかつ予測不能な展開やパロディ満載の演出、そして毎回異なる声優による多彩な表現