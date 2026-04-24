レクサスならではの「おもてなし」がさらにグレードアップ2026年3月12日、レクサスは「LM」の一部改良を実施し、同4月1日に発売しました。フラッグシップミニバンの進化に対し、ユーザーから寄せられた反響について、首都圏のレクサスディーラーに問い合わせてみました。【画像】超カッコいい！ これがレクサス“新”最高級ミニバン「LM」の“贅沢内装”です！ 画像で見る（30枚以上）レクサス「LM（初代）」は、主に中国や