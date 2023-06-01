[4.22 ラ・リーガ第33節](カンプ・ノウ)※28:30開始<出場メンバー>[バルセロナ]先発GK 13 ジョアン・ガルシアDF 2 ジョアン・カンセロDF 5 パウ・クバルシDF 18 ジェラール・マルティンDF 23 ジュール・クンデMF 6 ガビMF 8 ペドリMF 10 ラミネ・ヤマルMF 20 ダニ・オルモMF 24 エリック・ガルシアFW 7 フェラン・トーレス控えGK 25 ボイチェフ・シュチェスニーGK 31 ディエゴ・コッヘンDF 3 アレックス・バルデDF 4 ロナル