明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンドWESTの第17節（前倒し開催分）が22日に行われ、ガンバ大阪とアビスパ福岡が対戦した。イェンス・ウィッシング新監督のもと、AFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）で見事決勝に進出したG大阪。百年構想リーグでも地域リーグラウンドWESTの2位につけているが、90分以内での勝利は11試合中3試合と勝ち切れないゲームが続いている。一方、福岡は最下位を抜け出せずにいるが、直近5試合で