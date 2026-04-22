中東情勢の悪化を受けて、県内でも様々な影響が出始めています。私たちの生活にどんな影響を及ぼすのか、県内にあるイスラム圏向けの輸出企業や工務店を取材しました。 （にし阿波ビーフ・谷藤隼斗 取締役）「アメリカがイランに爆弾を落としたってニュースを見たときに、正直、イランていう所は自分たちの輸出とは関係ないと思ってたら」「次の日から、中東向けの輸出はすべてストップに」こう語るのは、東みよ