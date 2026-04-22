訪問看護の提供体制の強化を図る拠点として、総合支援センターが大分市に設置され、22日から運営を開始しました。 【写真を見る】訪問看護の提供体制を強化へ総合支援センター開設大分 この訪問看護総合支援センターは、在宅療養ニーズの増加に対応するため、県の委託を受けた県看護協会が運営します。 22日は開所式が行われ、徳丸喜美代センター長が「増加している訪問看護の需要に応えてい