家事のモチベーションはなかなか続かないもの。とくに掃除は面倒くさくてサボりがちです。そんなやる気60％の日でも続けられる「家のスキマ掃除」を4つご紹介します。思い立ったらすぐできるアイデアを、家事えもんこと松橋周太呂さんに教えてもらいました。1：玄関のたたきはトイレットペーパーの芯を使えばホウキいらず「トイレットペーパーの芯に縦に切り込みを入れます。切り込みを入れた方を、ヘッドを外した掃除機の吸引口の