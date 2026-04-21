21日8時50分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前日清算値比80ポイント高の3万4400ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万4242.9ポイントに対しては157.10ポイント高。 株探ニュース