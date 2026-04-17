山形県内の民謡愛好団体などでつくる「県民謡振興会」の総会が開かれ、県ナンバーワンを決める「県民謡王座決定大会」を12月6日に開催するなどの今年度の事業計画が決まりました。山形市で16日に開かれた総会には、県民謡振興会に入会している民謡愛好団体の代表らおよそ30人が参加しました。総会では今年度の事業計画案が示され、県の民謡の歌い手ナンバーワンを決める「県民謡王座決定大会」を12月6日に山形市の「山