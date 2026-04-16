ガンバ大阪は現地４月15日、アジア・チャンピオンズリーグ2（ACL2）準決勝第２戦でタイのバンコク・ユナイテッドと敵地で対戦し、３−０で快勝を収めた。第１戦の結果と合わせた２戦合計スコアで３−１と上回り、見事決勝進出。前身のACLで優勝した2008年以来、実に18年ぶりとなるアジア制覇へ王手をかけた。G大阪の決勝進出には、海外メディアも注目した。アル・ナスルが西地区で勝ち上がっているサウジアラビアのメディア『N