あさくまが急反発し、上場来高値を更新した。同社は１５日の取引終了後、７月３１日を基準日として８月１日付で１株を２株に分割すると発表。これを材料視した買いが入ったようだ。株式の流動性向上と投資家層の拡大を図る。株式分割に伴う株主優待制度の実質的な拡充も公表した。 出所：MINKABU PRESS